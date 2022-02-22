Поліціянт зловив самогубця під час стрибка з 15-го поверху

19:48 29 вересень Київ, Україна

Поліція Києва отримала терміновий виклик, очевидці стверджували, що у висотному будинку по вулиці Туманяна жінка має намір зістрибнути з 15-го поверху.

Патрульний лейтенант Павло Боярчук "стрімголов побіг на 15 поверх, але двері на загальний балкон були зачинені і довелося витрачати дорогоцінні секунди, просити жителів допомогти". На балкон патрульний потрапив, коли жінка вже зробила стрибок.

"Дивом Павло зумів схопити жінку за одну руку. На крики патрульного зібралися мешканці будинку - двоє сусідів допомагали патрульному тримати жінку зверху, ще двоє стояли на 14-му поверсі і тримали її ноги. Але навіть з такою підтримкою патрульному не вдалося відразу затягнути жінку на балкон, бо вона пручалася. Павлу довелося пристебнути її кайданками для безпеки", - розповіли поліціянти.

Патрульні викликали на місце бригаду медиків і родичів врятованої.

Патрульна поліція Києва висловила подяку своїм співробітникам: Павлу Боярчуку, Богдану Димчуку, Андрію Бобровнику та Олександру Головицькому, "чиї рішучі дії запобігли непоправному та врятували людське життя".