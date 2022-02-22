Поліціянт зловив самогубця під час стрибка з 15-го поверху

Поліція Києва отримала терміновий виклик, очевидці стверджували, що у висотному будинку по вулиці Туманяна жінка має намір зістрибнути з 15-го поверху.
Патрульний лейтенант Павло Боярчук "стрімголов побіг на 15 поверх, але двері на загальний балкон були зачинені і довелося витрачати дорогоцінні секунди, просити жителів допомогти". На балкон патрульний потрапив, коли жінка вже зробила стрибок.
Патрульні викликали на місце бригаду медиків і родичів врятованої.
Патрульна поліція Києва висловила подяку своїм співробітникам: Павлу Боярчуку, Богдану Димчуку, Андрію Бобровнику та Олександру Головицькому, "чиї рішучі дії запобігли непоправному та врятували людське життя".
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