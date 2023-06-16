Поліціянт звинувачений у підпалі та вимаганні 200 тисяч доларів у робітників - ДБР

17:00 31 травня Київ, Україна

Службовці ДБР оголосили підозру заступнику начальника одного із правоохоронних органів у Дніпрі. Разом зі своїм братом він здійснив терористичний акт щодо трьох місцевих мешканців та вимагав від них гроші.



За оперативною інформацією, ці троє постраждалих у минулому займалися ремонтом у будинку, що належить тещі високопоставленого правоохоронця. У січні 2023 року в садибі сталася пожежа, спричинена коротким замиканням.

Відповідальний правоохоронець повністю поклав провину за цю надзвичайну ситуацію на робітників, ігноруючи їхні аргументи та стверджуючи, що їхні недосвідчені дії під час ремонту спричинили інцидент. У зв'язку з цим поліціянт почав залякувати робітників, вимагаючи у них 200 тисяч доларів США як компенсацію за збитки від пожежі.



Він залучив свого брата для вимагання грошей у робітників. Водночас, вони почали вимагати від потерпілих негайної оплати фіктивного боргу. Для цього пропонували продати їхні автомобілі та інше майно, а також безкоштовно працювати над відновленням будинку.

Один із мобілізованих робітників був змушений перераховувати свою заробітну плату в ЗСУ щомісяця. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, правопорушники вигадували різні терміни тюремного ув'язнення та навіть погрожували вбивством, обіцяючи сховати тіла так, щоб їх ніхто ніколи не знайшов. Щоб зробити здирництво "боргу" офіційним, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти фіктивні договори позики.

Завдяки оперативному та своєчасному реагуванню на скоєний злочин, співробітники ДБР успішно та докладно задокументували всі незаконні дії здирників, а також захистили потерпілих від можливої помсти.



Наразі правоохоронець та його брат є підозрюваними у здирстві із застосуванням насильства або загрози насильства щодо постраждалих, а також вчиненні інших протиправних дій, пов'язаних з передачею чужого майна або майновими операціями.

Ці злочини були скоєні за попередньою змовою групою осіб, у тому числі посадовою особою, яка зловживає своїм службовим становищем. Крім того, була загроза вбивства або завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.



Відповідно до статті 189 Кримінального кодексу України, за ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація майна. Керівництво слідчим процесом здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.