Поліцейський із Хмельницького побив неповнолітнього у нічному клубі

17:22 08 лютий Київ, Україна

У Хмельницькому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції повідомили про підозру через побиття юнака у нічному клубі.



Про це повідомляє ГБР.



Інцидент стався 25 січня близько 4:20 ранку у нічному клубі. Спочатку між правоохоронцем, який не прибував при виконанні обов'язків, та 17-річним юнаком виникла сутичка, проте невдовзі вона переросла у бійку.



Поліцейський, як встановили слідчі, кілька разів ударив підлітка в обличчя та живіт, після чого повалив на землю так, що вивернув передпліччя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.



Наразі правоохоронцю повідомили про підозру у хуліганстві та заподіяння умисної середньої тяжкості тілесного ушкодження. Йому загрожує три роки позбавлення волі.



Нагадаємо, що минулого року поліцейський на Кіровоградщині отримав два роки випробувального терміну за побиття та спробу згвалтування жінки.