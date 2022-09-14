Поліціянти відкрили вже 40 справ щодо військових злочинів окупантів на Харківщині

10:40 14 вересня Київ, Україна

Українські правоохоронці відкрили 40 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів, які скоїли російські військові у тимчасово окупованих населених пунктах Харківської області.



Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"На звільненій території Харківщини продовжуються зачистки. Є перші результати роботи поліції та перші відкриті кримінальні провадження. Станом на вчорашній вечір було 40 кримінальних проваджень про військові злочини, зафіксовані на території звільнених міст та сіл Харківщини”, – сказав Денисенко.

Зокрема, за його словами, в одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, яких було застрелено.



В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками тортур – цих людей також застрелили.