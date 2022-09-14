Поліціянти відкрили вже 40 справ щодо військових злочинів окупантів на Харківщині

Українські правоохоронці відкрили 40 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів, які скоїли російські військові у тимчасово окупованих населених пунктах Харківської області.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Зокрема, за його словами, в одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, яких було застрелено.
В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками тортур – цих людей також застрелили.
В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками тортур – цих людей також застрелили.
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