Поліціянтка продавала кокаїн, який належав до речдоків

Співробітниця поліції одного з районних відділень Одещини входила до складу злочинного угруповання, яке займалося реалізацією наркотиків. До продаваних наркотиків належали і ті, які значилися на обліку як речові докази.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, зловмисники продавали наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі і через підконтрольних наркодилерів.
В СБУ задокументували, що чиновниця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Він був вилучений у минулому році в рамках кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн намагалися реалізувати дрібними партіями.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження і за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще кілька грамів кокаїну.
В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області, за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб поліції.
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