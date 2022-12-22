Замах на херсонського журналіста у Києві

07:48 22 грудня Київ, Україна

Головний редактор сайту Херсон News city Костянтин Риженко заявив, що увечері 20 грудня у Києві на нього напав невідомий, вистріливши з пістолета. Про це Риженко написав у Telegram.

За словами журналіста, його врятувало те, що він був у бронежилеті. Риженко повідомляє, що їхав на метро на полігон – на заняття із силовиками.

"Щоб не везти в руках броник, у якому займаюся, надів його на себе. Коли повертався, вирішив зайти в аптеку, бо маю ще трохи застуду. У темному кутку вулиці неподалік перехрестя біля аптеки до мене швидко наблизився чоловік і зробив два постріли в область грудної клітки. Після чого я впав, а чоловік швидко побіг у напрямку до Овруцької", - повідомив журналіст.

У Риженка діагностували забій ребер та м'яких тканин. Він стверджує, що загрози його життю вже немає.

Журналіст написав заяву до СБУ, розпочато слідство. Потрібні свідки, тож Риженко закликав очевидців звернутися до нього чи до СБУ.

"Я це пов'язую зі своєю професійною діяльністю, і, швидше за все, тут є "російський" слід, але може бути різне - під "шумок" війни іноді можуть зводити рахунки маленькі дріб'язкові люди", - додав Риженко.

Нагадаємо, кількість убитих журналістів у світі у 2022 році зросла на 45%.