Замах на херсонського журналіста у Києві

Головний редактор сайту Херсон News city Костянтин Риженко заявив, що увечері 20 грудня у Києві на нього напав невідомий, вистріливши з пістолета. Про це Риженко написав у Telegram.
За словами журналіста, його врятувало те, що він був у бронежилеті. Риженко повідомляє, що їхав на метро на полігон – на заняття із силовиками.
У Риженка діагностували забій ребер та м'яких тканин. Він стверджує, що загрози його життю вже немає.
Журналіст написав заяву до СБУ, розпочато слідство. Потрібні свідки, тож Риженко закликав очевидців звернутися до нього чи до СБУ.
Нагадаємо, кількість убитих журналістів у світі у 2022 році зросла на 45%.
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