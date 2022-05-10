Пошуки шляхів евакуації з Азовсталі ще у процесі

12:25 10 травня Київ, Україна

Національна гвардія заявляє, що все керівництво України працює над евакуацією цивільних та порятунком військових.



"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль з пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" та продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти", - НГУ.



У НГУ нагадали, що весь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання щодо оборони міста та стратегічного об'єкта. Серед захисників Маріуполя ООСН "Азов", 12-а бригада Нацгвардії, 36-а окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліціянти, добровольці, тероборона міста – всі вони герої та всі вони мають бути врятовані.



У Нацгвардії пояснили, що евакуація – дуже складний процес, тому багато інформації про дії та плани та про поточні операції розголошувати не можуть.



Водночас НГУ запевняє, що вони продовжують шукати рішення та робити все можливе "для збереження життя військових та цивільних, для стримування ворога та належного виконання конституційних обов'язків із захисту держави".