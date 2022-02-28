Викрали і вимагали гроші: поліція Києва затримала злочинне угрупування

14:58 31 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Києва затримали банду з чотирьох осіб, які викрали жінку з метою вимагання.

Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє МВС України.



Відзначається, що до складу банди входили четверо людей у віці від 23 до 32-х років, в тому числі вихідці з інших країн. Вони довгий час погрозами фізичної розправи вимагали від жінки платити їм 15 тис. грн щомісяця на погашення "боргу".





Зловмисники відібрали у жінки 30 тис. гривень і її особисті речі. Однак вона не погоджувалася виконувати умови. Щоб змусити потерпілу платити гроші, фігуранти силою заштовхали її в свій автомобіль, побили і відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон.

Правоохоронці 28 травня провели спецоперацію зі звільнення потерпілої.



У Києві на Лісовому проспекті був заблокований автомобіль фігурантів. Під час затримання вони чинили опір поліціянтам і намагалися втекти, але були затримані.



Крім того, в ході санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої.

"Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до суду з клопотанням про обрання всім фігурантам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За скоєне учасникам злочинного угруповання загрожує до 10 років ув'язнення.