Викрали і вимагали гроші: поліція Києва затримала злочинне угрупування

Співробітники правоохоронних органів Києва затримали банду з чотирьох осіб, які викрали жінку з метою вимагання.
Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє МВС України.
Відзначається, що до складу банди входили четверо людей у віці від 23 до 32-х років, в тому числі вихідці з інших країн. Вони довгий час погрозами фізичної розправи вимагали від жінки платити їм 15 тис. грн щомісяця на погашення "боргу".
Відзначається, що до складу банди входили четверо людей у віці від 23 до 32-х років, в тому числі вихідці з інших країн. Вони довгий час погрозами фізичної розправи вимагали від жінки платити їм 15 тис. грн щомісяця на погашення "боргу".
Зловмисники відібрали у жінки 30 тис. гривень і її особисті речі. Однак вона не погоджувалася виконувати умови. Щоб змусити потерпілу платити гроші, фігуранти силою заштовхали її в свій автомобіль, побили і відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон.
Правоохоронці 28 травня провели спецоперацію зі звільнення потерпілої.
У Києві на Лісовому проспекті був заблокований автомобіль фігурантів. Під час затримання вони чинили опір поліціянтам і намагалися втекти, але були затримані.
Крім того, в ході санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої.
У Києві на Лісовому проспекті був заблокований автомобіль фігурантів. Під час затримання вони чинили опір поліціянтам і намагалися втекти, але були затримані.
Крім того, в ході санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої.
За скоєне учасникам злочинного угруповання загрожує до 10 років ув'язнення.
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