Викрали доньку телеведучої та вимагали $200 тис: поліція затримала злочинців

У Київській області була викрадена 6-річна дочка блогерки і телеведучої організованою злочинною групою, зловмисники вимагали за дитину викуп у розмірі 200 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали причетних до викрадення, про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.
За їхньою інформацією, правоохоронці "викрили організовану групу, учасники якої скоїли викрадення малолітньої дитини з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 146 КК України)".
Зловмисники орендували будинок, в якому мали намір утримувати дитину.
У поліції уточнили, що затримали членів угруповання під час отримання коштів в селі Білогородка Київської області.
За даними джерела, мова йде про блогерку Альону Лоран. У своєму Instagram вона зробила такий пост.
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