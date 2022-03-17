Викрали доньку телеведучої та вимагали $200 тис: поліція затримала злочинців

06:41 22 жовтня Київ, Україна

У Київській області була викрадена 6-річна дочка блогерки і телеведучої організованою злочинною групою, зловмисники вимагали за дитину викуп у розмірі 200 тисяч доларів.
 
Правоохоронці затримали причетних до викрадення, про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.
 
За їхньою інформацією, правоохоронці "викрили організовану групу, учасники якої скоїли викрадення малолітньої дитини з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 146 КК України)".
"Вчинення злочину відбувалося під контролем правоохоронців", - повідомили в прокуратурі, уточнивши, що дитину викрали 21 жовтня на території Києво-Святошинського району.
Зловмисники орендували будинок, в якому мали намір утримувати дитину.
"Під час передачі $150 000 особи, причетні до викрадення, затримані в порядку ст. 208 КПК. Дитину повернули батькам", - сказано в повідомленні прокуратури.
У поліції уточнили, що затримали членів угруповання під час отримання коштів в селі Білогородка Київської області.

За даними джерела, мова йде про блогерку Альону Лоран. У своєму Instagram вона зробила такий пост.
фото: пост блогера Алены Лоран
 