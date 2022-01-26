Викрадали і катували людей: СБУ затримала банду рекетирів

18:15 07 травень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали сімох членів організованої злочинної групи, які підозрюються у викраденні, тортурах і здирництві.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ



В ході синхронних операцій відразу в декількох областях України були затримані семеро чоловіків. Четверо з них - члени одного з добровольчих батальйонів.





За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв'язки в правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційної інформації про фігурантів цих проваджень, які потім ставали «жертвами» злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством і фізичною розправою, вимагали гроші у громадян.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тис. доларів у двох жителів Київської області, які підозрювалися в скоєнні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з постраждалих і завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.



Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це сталося після отримання частини коштів від потерпілого в розмірі 8 тис. доларів.



Всім затриманим оголошено про підозру в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 127; ч. 3 ст. 146 і ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Операція з викриття та затримання зловмисників проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Управлінням СБ України в Чернігівській області та у взаємодії зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури.