Прикордонний загін знайшов сигарет на пів мільйона гривень

У Чернівецькій області, недалеко від кордону з Румунією, прикордонний загін виявив 14 630 пачок контрабандних сигарет. Про «цінну» знахідку повідомили представники Державної прикордонної служби України.

Орієнтовна вартість знахідки - пів мільйона гривень. Покинуті ящики з тютюновими виробами виявив вчора загін відділу «Селятино». Поруч в лісі були розкидані імпровізовані рюкзаки. Швидше за все, контрабандисти покидали свою постіль і втекли, злякавшись наближення правоохоронців.

Також можливо, що порушники планували приховати «товар» і вичікувати більш вдалого моменту, щоб перенести його за кордон, адже ящики були ретельно упаковані в поліетилен.

Зараз виявлені сигарети доставили до прикордонного підрозділу, потім вони будуть передані представникам ДФС в Чернівецькій області.