Прикордонники затримали викрадене в Чехії «БМВ» на адмінкордоні з Кримом

16:13 03 травень Київ, Україна

Житель Дніпропетровщини на викраденому в Чехії автомобілі BMW намагався в'їхати на територію анексованого Криму.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.



Прикордонники Херсонського загону в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом зупинили автомобіль BMW. За кермом авто на територію Кримського півострова їхав на Великдень житель Дніпропетровщини.



Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік подорожує на іномарці, яка була викрадена в цьому році в Чехії, а транспортний засіб розшукує Інтерпол.



Щодо виявленого автомобіля поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобіль переданий співробітникам Нацполіції.





Всього з початку року за результатами реагування на спрацьовування бази даних Інтерполу співробітники Державної прикордонної служби України виявили 20 викрадених транспортних засобів.