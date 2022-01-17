Прикордонники затримали партію сигарет на 23 млн гривень

14:08 03 вересень Київ, Україна

Одеськими прикордонниками була розкрита масштабна міжнародна угода з переміщення в Україну незадекларованих сигарет.



Про це повідомляє Держприкордонслужба у четвер, 3 вересня.



Для переміщення товару ділки перевозили тютюнові вироби під виглядом чаю.





Всього з контейнера вантажівки прикордонники вилучили 1185 ящиків незадекларованих сигарет іноземного виробництва. Попередня сума оцінки товару склала близько 23 мільйони гривень.

В Чорноморський морський порт сигарети прибули на одному з теплоходів з Грузії. Транспортний засіб з контейнером сигарет, який викликав у оперативників зацікавленість, блокували. Після перевірки з'ясувалося, що це міжнародна афера.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ.



Транспортний засіб з контейнером сигарет вилучено. Тривають процесуальні дії.



