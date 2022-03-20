Прикордонники затримали партію перших контрабандних iPhone 12

Прикордонники Львівського загону на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краковець" затримали партію контрабандних iPhone 12.

"5 телефонів марки Apple iPhone 12 Pro, які громадянин Німеччини сховав в автомобілі, передали працівникам митниці. Сума оцінки цієї контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 000 гривень, оскільки наразі ще немає офіційної вартості цієї моделі в Україні", - відзначили в прикордонній службі.