Прикордонники затримали бабусю-наркокур'єра

У Харківській області в пункті пропуску «Гоптівка», співробітники Держприкордонслужби затримали 71-річну стареньку при спробі пронести наркотики
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що спочатку на громадянку України, яка йшла пішки в Росію, відреагував службовий собака, який натренований на пошук наркотиків.
Повідомляється, що спочатку на громадянку України, яка йшла пішки в Росію, відреагував службовий собака, який натренований на пошук наркотиків.
Зараз громадянка України 1949 року народження разом з виявленою речовиною передана співробітникам правоохоронних органів. Триває експертиза.
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