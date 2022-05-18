Прикордонники затримали бабусю-наркокур'єра

08:31 16 грудня Київ, Україна

У Харківській області в пункті пропуску «Гоптівка», співробітники Держприкордонслужби затримали 71-річну стареньку при спробі пронести наркотики

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.



Повідомляється, що спочатку на громадянку України, яка йшла пішки в Росію, відреагував службовий собака, який натренований на пошук наркотиків.

«В ході подальшої перевірки жінка всіляко намагалася відволікти собаку, підставляючи сумку. Однак в ній нічого правоохоронці не виявили. Згодом під верхнім одягом жінки, а саме у внутрішніх кишенях кофти, були знайдені дві невеликі пляшки з 430 грамами речовини, яка, швидше за все, є особливо небезпечним наркотиком. Під час пояснень жінка заявила, що нібито не знала, що переносить через кордон», - повідомили прикордонники.

Зараз громадянка України 1949 року народження разом з виявленою речовиною передана співробітникам правоохоронних органів. Триває експертиза.