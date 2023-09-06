Прикордонники затримали 84 особи на кордоні Закарпатської та Чернівецької областей

20:56 14 серпня Київ, Україна

За вихідні співробітники прикордонної служби затримали 45 чоловіків під час спроби нелегально перетнути кордон на території Закарпатської області, а також 39 порушників у Чернівецькій області.



Згідно з інформацією, наданою Державною прикордонною службою, усі затримані особи перебувають у віці, що підлягає призову на військову службу.



Зокрема, прикордонники Мукачівського загону зуміли затримати 38 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути український кордон. Семеро порушників було зупинено на ділянці, контрольованій Чопським загоном прикордонників.



За інформацією від прикордонників Чернівецького загону, 41 порушника було затримано, включаючи двох осіб в Івано-Франківській області, а решту було затримано на території Чернівецької області.



В результаті спільних дій було успішно припинено чотири незаконні канали переправлення людей через кордон. Зауважено, що організатори цих каналів підпали під підозру у скоєнні злочинів, і цю інформацію передано до Національної поліції. Щодо затриманих чоловіків було складено адміністративні протоколи, справи спрямовані на судовий розгляд.