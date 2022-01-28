Прикордонники Таджикистану застосували зброю щодо киргизів та перекрили дорогу

06:29 28 січень Київ, Україна





"Таджицька сторона застосовує міномети та гранатомети", - йдеться у заяві Комітету національної безпеки Киргизстану.



У заяві ситуація на кордоні описується як «напружена» після інциденту, який стався раніше того ж дня, коли громадяни Таджикистану заблокували стратегічний шлях у регіоні.



Пізніше дорога була знову відкрита, але ситуація погіршилася через застосування зброї та вогню таджицькою стороною по прикордонних частинах Киргизстану, - йдеться в повідомленні. Киргизстан звинуватив свого сусіда з Центральної Азії Таджикистан у тому, що у четвер таджицькі прикордонники перекрили перекрилу ділянку дороги Баткен-Ісфана в місцевості Төрт-Көчө Баткенського району."Таджицька сторона застосовує міномети та гранатомети", - йдеться у заяві Комітету національної безпеки Киргизстану.У заяві ситуація на кордоні описується як «напружена» після інциденту, який стався раніше того ж дня, коли громадяни Таджикистану заблокували стратегічний шлях у регіоні.Пізніше дорога була знову відкрита, але ситуація погіршилася через застосування зброї та вогню таджицькою стороною по прикордонних частинах Киргизстану, - йдеться в повідомленні.



Зіткнення між громадами через землю і воду вздовж кордону, що давно оспорюється, є звичайним явищем, в які часто втручаються прикордонники.



Нагадаємо, стрілянина, що спалахнула минулого року в прикордонному регіоні між двома військовими, внаслідок якої загинуло понад 50 людей, стала найзапеклішою сутичкою за останні роки і викликала побоювання, що вона може перерости у ширший конфлікт.