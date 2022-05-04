Прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди лікарських засобів з РФ

20:11 02 серпня Київ, Україна

На кордоні з РФ в пункті пропуску «Бачівськ» був затриманий автомобіль, в якому виявили ліки з ознаками фальсифікату, які потім повинні були попрямувати в аптеки України.



Про це повідомили в ДПСУ.



На кордоні з РФ в пункті пропуску «Бачівськ» затримали автомобіль MAN, в якому виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків і інструкції по застосуванню до них.



Одночасно в Києві проведено обшуки в осіб, роль яких полягала в отриманні контрабандних поставок і подальшому розподілі отриманої продукції в мережі аптек з метою реалізації. Також пройшли обшуки в аптеках, які залучалися до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

«Всього вилучено понад 10 тис. одиниць медичних препаратів більше ніж 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися в мільйони гривень. Усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень», - підкреслили в ДПСУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Подальші слідчі дії тривають.