Прикордонники виявили величезну партію сигарет в кабельних котушках

19:35 19 липня Київ, Україна

На кордоні з Польщею в пункті пропуску Яготин було виявлено партію контрабандних сигарет, захованих в дерев'яних кабельних котушках.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 19 липня.



Зазначено, що сьогодні вночі в пункт пропуску прибула вантажівка Renault, якою з України до Польщі перевозили частини кабельних котушок.





В рамках протидії незаконному переміщенню товарів через кордон, прикордонники ініціювали виведення із загального потоку «Рено» для проведення поглибленого огляду.

При огляді цього авто прикордонники разом з митниками виявили в дерев'яних конструкціях кабельних котушок 125,9 тисячі контрабандних сигарет.

Після цього прикордонники разом з митниками витягли з дерев'яних конструкцій тютюнові вироби без акцизних марок України та вилучили.