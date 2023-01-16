Прикордонники на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта

14:51 16 січня Київ, Україна

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону присікли спробу незаконного перетину кордону військовозобов'язаним чоловіком, який ховався під ковдрою.

Правопорушника виявили у пункті пропуску Лужанка під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким керувала 19-річна громадянка України. У такий спосіб дівчина намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.
 
"Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України та наступна зустріч з працівниками одного з територіальних центрів комплектування. А ось його 19-річній помічниці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Відповідно до ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.