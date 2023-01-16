Прикордонники на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону присікли спробу незаконного перетину кордону військовозобов'язаним чоловіком, який ховався під ковдрою.
Правопорушника виявили у пункті пропуску Лужанка під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким керувала 19-річна громадянка України. У такий спосіб дівчина намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.
Правопорушника виявили у пункті пропуску Лужанка під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким керувала 19-річна громадянка України. У такий спосіб дівчина намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.
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