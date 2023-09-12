Прикордонник на Закарпатті організував незаконне переправлення призовників за кордон

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби затримали інспектора з Чопського прикордонного загону, викривши його на організації незаконного переправлення через державний кордон молодих чоловіків призовного віку.
Про це інформує Державна прикордонна служба, ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Схему незаконного переправлення організував інспектор прикордонного загону спільно з власним братом, який мешкає у Хмельницькій області. Вони пропонували особам, які бажають уникнути мобілізації, допомогу у перетині кордону та обіцяли провезти їх до Словаччини через пункт пропуску, що знаходиться у зоні відповідальності прикордонного загону.
Зловмисники обіцяли оптимальний маршрут, знайшли відповідний транспорт та гарантували усунення всіх перешкод на шляху через кордон. За такі послуги вони вимагали плату в розмірі 10 000 доларів США з кожного клієнта.
Інцидент завершився затриманням інспектора та його брата у місті Ужгород у момент отримання ними авансу у розмірі 120 000 гривень за організацію переправлення. Залишок суми мав бути сплачений перед фактичним перетином кордону.
Суд узяв обох підозрюваних під варту із можливістю внесення застави.
Про це інформує Державна прикордонна служба, ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Схему незаконного переправлення організував інспектор прикордонного загону спільно з власним братом, який мешкає у Хмельницькій області. Вони пропонували особам, які бажають уникнути мобілізації, допомогу у перетині кордону та обіцяли провезти їх до Словаччини через пункт пропуску, що знаходиться у зоні відповідальності прикордонного загону.
Зловмисники обіцяли оптимальний маршрут, знайшли відповідний транспорт та гарантували усунення всіх перешкод на шляху через кордон. За такі послуги вони вимагали плату в розмірі 10 000 доларів США з кожного клієнта.
Інцидент завершився затриманням інспектора та його брата у місті Ужгород у момент отримання ними авансу у розмірі 120 000 гривень за організацію переправлення. Залишок суми мав бути сплачений перед фактичним перетином кордону.
Суд узяв обох підозрюваних під варту із можливістю внесення застави.
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