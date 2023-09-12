Прикордонник на Закарпатті організував незаконне переправлення призовників за кордон

13:17 12 вересня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби затримали інспектора з Чопського прикордонного загону, викривши його на організації незаконного переправлення через державний кордон молодих чоловіків призовного віку.



Про це інформує Державна прикордонна служба, ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.



Схему незаконного переправлення організував інспектор прикордонного загону спільно з власним братом, який мешкає у Хмельницькій області. Вони пропонували особам, які бажають уникнути мобілізації, допомогу у перетині кордону та обіцяли провезти їх до Словаччини через пункт пропуску, що знаходиться у зоні відповідальності прикордонного загону.



Зловмисники обіцяли оптимальний маршрут, знайшли відповідний транспорт та гарантували усунення всіх перешкод на шляху через кордон. За такі послуги вони вимагали плату в розмірі 10 000 доларів США з кожного клієнта.



Інцидент завершився затриманням інспектора та його брата у місті Ужгород у момент отримання ними авансу у розмірі 120 000 гривень за організацію переправлення. Залишок суми мав бути сплачений перед фактичним перетином кордону.



Суд узяв обох підозрюваних під варту із можливістю внесення застави.