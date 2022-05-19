Прикордонна служба в Борисполі припинила контрабанду партії iPhone

12:19 14 серпня Київ, Україна

Як повідомила сьогодні, 14 серпня, пресслужба Держприкордонслужби, в аеропорту Бориспіль прикордонний контроль затримав двох українців за спробу ввезення контрабандної партії телефонів. Громадяни України намагалися нелегально ввезти партію телефонів iPhone 12 Pro Max вартістю мільйон гривень. Партію техніки намагалися ввезти рейсом з міста Дубай.

Всього в багажі українців 1991 і 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Раніше в аеропорту Бориспіль затримали кур'єра з кокаїном в шлунку загальною вагою 2 кг.