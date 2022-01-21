Прикордонники затримали контрабандиста та його коня

17:38 07 вересень Київ, Україна

У Харківській області, біля населеного пункту Окоп, Держприкордонслужбою був затриманий чоловік, який намагався ввезти з Росії контрабанду тютюну для кальяну за допомогою коня.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби у понеділок, 7 вересня.



Прикордонникам довелося зробити попереджувальний постріл.



Приблизно о 6:00 прикордонний підрозділ відділу "Золочів" помітив рух від державного кордону в тил України.



З'ясувалося, що чоловік вів коня, на спині якого були розміщені металеві клітки з вантажем. Вимогу прикордонників зупинитися правопорушник проігнорував і спробував втекти.





Як з'ясувалося, документів при собі контрабандист не мав, але сказав, що він громадянин України та незаконно переміщував з Росії сім картонних коробок з тютюном для кальяну.

Особа буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 202 "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду". Також відносно чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".