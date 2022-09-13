Прикордонники взяли в полон військового росії, який з березня обстрілював Харківщину

12:23 13 вересня Київ, Україна

Прикордонники полонили російського артилериста, який ще з березня із САУ "Акація" обстрілював Чугуївський район Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.



Полонений розповів, що після наступу Сил оборони України його з товаришем кинули товариші по службі. Товариш бранця підірвався у замінованій росіянами лісопосадці, а його затримали українські прикордонники.



Полонений - громадянин росії 2001 року народження. Служив в одній з частин, що постійно дислокується в Калінінградській області, на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.

Повідомив, що його САУ 2С3 Акація у складі колони з 15 одиниць військової техніки увійшла на територію України на початку березня, і з того часу він періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуєв, Печеніги та Коробочкине.. Тривало це до 11 вересня, коли ЗСУ розбили ворога у цій місцевості.