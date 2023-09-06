Погорів на хабарі: "Слузі народу" Гуньку оголосили підозру

"Свої "послуги" він оцінив у розрахунку 130 доларів/1 га землі. В результаті досягнутих домовленостей за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств сума переданої неправомірної вигоди становила 221 тисячу доларів. При цьому 85 тисяч доларів мали стати "авансом" і бути передані до початку обробки земель", - розповіли в НАБУ.