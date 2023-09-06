Погорів на хабарі: "Слузі народу" Гуньку оголосили підозру

15:53 09 серпня Київ, Україна

НАБУ та САП оголосили підозру народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку, якого 8 серпня викрили в отриманні хабаря у 85 тисяч доларів.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

За даними слідства, нардеп, який також є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, запропонував підприємцю отримати землю, що була у сфері управління держпідприємств, під обробку.
"Свої "послуги" він оцінив у розрахунку 130 доларів/1 га землі. В результаті досягнутих домовленостей за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств сума переданої неправомірної вигоди становила 221 тисячу доларів. При цьому 85 тисяч доларів мали стати "авансом" і бути передані до початку обробки земель", - розповіли в НАБУ.
Правоохоронці додали, що парламентарія викрито "на гарячому" під час передачі "авансу". Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірної вигоди.