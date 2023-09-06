Погорів на хабарі: "Слузі народу" Гуньку оголосили підозру

НАБУ та САП оголосили підозру народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку, якого 8 серпня викрили в отриманні хабаря у 85 тисяч доларів.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.
За даними слідства, нардеп, який також є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, запропонував підприємцю отримати землю, що була у сфері управління держпідприємств, під обробку.
Правоохоронці додали, що парламентарія викрито "на гарячому" під час передачі "авансу". Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірної вигоди.
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