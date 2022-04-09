Переслідування зі стріляниною в Києві. Поранений поліціянт

10:35 13 листопада Київ, Україна

За порушення правил дорожнього руху патрульними поліціянтами був зупинений автомобіль. Під час спілкування патрульних з водієм з салону авто вибігли двоє пасажирів, це викликало підозру. Почалося переслідування.



Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Telegram-каналі.



За інформацією відомства, інцидент стався приблизно 04:00 на вулиці Героїв Космосу. Патрульні зупинили автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час розмови з водієм патрульні помітили в салоні ще трьох чоловіків, які «явно нервували», а в одного з них була рація і кобура.



Як тільки поліціянти звернулися до пасажирів - чоловіки вибігли з авто і почали тікати від патрульних.



Під час переслідування один з чоловіків відкрив вогонь, в результаті чого співробітник поліції отримав три вогнепальні поранення. Патрульні почали стріляти у відповідь, а потім підтягнувся ще один екіпаж на допомогу.



Чоловіків вдалося затримати. У одного з них під час обшуку, крім пістолета, знайшли гранату.



Потерпілому надали медичну допомогу. Його госпіталізували в лікарню.



На цей момент правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося.