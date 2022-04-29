Загинув солдат британської армії у війні в Україні

На війні в Україні загинув колишній солдат британської армії Скотт Сіблі, який раніше служив в Іраку.
Ще один громадянин Британії нині вважається зниклим безвісти.
Про це повідомляє видання The Guardian. Як кажуть, обоє добровільно вирушили на допомогу Збройним силам України. Інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни.
Про це повідомляє видання The Guardian. Як кажуть, обоє добровільно вирушили на допомогу Збройним силам України. Інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни.
Водночас, там не розповіли, де саме і за яких обставин загинув британський військовослужбовець. Також не відомо, чи ці два випадки пов'язані між собою.
Як пише видання, Сіблі вважається першим британським бійцем, який загинув у бою в Україні. На одній із сторінок у соціальних мережах, де віддавали шану військовому, було опубліковано фото, зроблене під час його служби в армії. На фото він у формі біля аеродрому Баграм в Афганістані.
Журналісти зазначили, що кілька британців зголосилися воювати у складі ЗСУ – деякі вирушили в Україну задовго до початку активних бойових дій, а інші – одразу після вторгнення Росії.
Ще двоє британських добровольців були захоплені російськими військами в оточеному Маріуполі. Ейден Еслін та його товариш британський боєць Шон Піннер здалися після того, як у їхнього підрозділу скінчилися боєприпаси.
Як пише видання, Сіблі вважається першим британським бійцем, який загинув у бою в Україні. На одній із сторінок у соціальних мережах, де віддавали шану військовому, було опубліковано фото, зроблене під час його служби в армії. На фото він у формі біля аеродрому Баграм в Афганістані.
Журналісти зазначили, що кілька британців зголосилися воювати у складі ЗСУ – деякі вирушили в Україну задовго до початку активних бойових дій, а інші – одразу після вторгнення Росії.
Ще двоє британських добровольців були захоплені російськими військами в оточеному Маріуполі. Ейден Еслін та його товариш британський боєць Шон Піннер здалися після того, як у їхнього підрозділу скінчилися боєприпаси.
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