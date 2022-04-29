Загинув солдат британської армії у війні в Україні

06:06 29 квітня Київ, Україна

На війні в Україні загинув колишній солдат британської армії Скотт Сіблі, який раніше служив в Іраку.

Ще один громадянин Британії нині вважається зниклим безвісти.



Про це повідомляє видання The Guardian. Як кажуть, обоє добровільно вирушили на допомогу Збройним силам України. Інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни.

"Підтверджуємо, що громадянина Британії було вбито в Україні. Ми підтримуємо його сім'ю. Крім того, нам відомо про громадяни Британії, що зникли в Україні. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію", – заявили у відомстві.

Водночас, там не розповіли, де саме і за яких обставин загинув британський військовослужбовець. Також не відомо, чи ці два випадки пов'язані між собою.



Як пише видання, Сіблі вважається першим британським бійцем, який загинув у бою в Україні. На одній із сторінок у соціальних мережах, де віддавали шану військовому, було опубліковано фото, зроблене під час його служби в армії. На фото він у формі біля аеродрому Баграм в Афганістані.



Журналісти зазначили, що кілька британців зголосилися воювати у складі ЗСУ – деякі вирушили в Україну задовго до початку активних бойових дій, а інші – одразу після вторгнення Росії.



Ще двоє британських добровольців були захоплені російськими військами в оточеному Маріуполі. Ейден Еслін та його товариш британський боєць Шон Піннер здалися після того, як у їхнього підрозділу скінчилися боєприпаси.