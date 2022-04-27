Загинув цивільний чоловік унаслідок обстрілів Луганської області

10:08 27 квітня Київ, Україна

Минулої доби практично вся територія Луганської області страждала від обстрілів російської армії.

Рятувальники зафіксували руйнацію семи будинків. У Сєвєродонецьку зайнялася квартира у багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – у Нижньому. У Лисичанську горіло два будинки та торговий майданчик: пошкоджено МАФи.

У місті також обстріляли школу, де ховалися 23 особи. Обійшлося без жертв.



Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.



Крім того, під час евакуації вісьмох дітей із Білогорівки росіяни відкрили вогонь по селищу. Один приватний будинок став непридатним для житла.

"Це лише ті руйнування, де сталися серйозні загоряння після обстрілів. Є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, проте полум'я не було і рятувальників ніхто не викликав. Ці ушкодження рахуватимуть протягом дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів", — розповів глава області.

Напередодні увечері під час обстрілу Привілегії загинув місцевий житель. Російський снаряд впав у двір приватного будинку, де на той час був 68-річний чоловік. Він помер на місці.