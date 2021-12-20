Поїзд "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя зійшов з рейок

За 50 кілометрів від Запоріжжя сталася надзвичайна подія, з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів поїзда "Інтерсіті", постраждалих в результаті аварії немає.
В Укрзалізниці повідомили, що постраждалих в результаті аварії немає, інформація про затримки поїздів відсутня.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Це Запоріжжя".
Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів.
В Укрзалізниці зазначили, що зараз вирішується питання їхньої доставки до станції призначення.
Опрацьовується також питання пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу.
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