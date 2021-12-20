Поїзд "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя зійшов з рейок

16:13 29 березень Київ, Україна

За 50 кілометрів від Запоріжжя сталася надзвичайна подія, з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів поїзда "Інтерсіті", постраждалих в результаті аварії немає.



В Укрзалізниці повідомили, що постраждалих в результаті аварії немає, інформація про затримки поїздів відсутня.

"Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів потягу №732 Київ - Запоріжжя. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - наголошується в повідомленні компанії.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Це Запоріжжя".

Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів.



В Укрзалізниці зазначили, що зараз вирішується питання їхньої доставки до станції призначення.

Опрацьовується також питання пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу.