Поїзд "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя зійшов з рейок

16:13 29 березень Київ, Україна

За 50 кілометрів від Запоріжжя сталася надзвичайна подія, з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів поїзда "Інтерсіті", постраждалих в результаті аварії немає.

В Укрзалізниці повідомили, що постраждалих в результаті аварії немає, інформація про затримки поїздів відсутня.
"Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів потягу №732 Київ - Запоріжжя. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - наголошується в повідомленні компанії.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Це Запоріжжя".
Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів.

В Укрзалізниці зазначили, що зараз вирішується питання їхньої доставки до станції призначення.
Опрацьовується також питання пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу.