Потяг для евакуації з Лимана був уражений уламками під час обстрілу - один провідник загинув

У ніч із 12 на 13 березня поблизу станції Брюсин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський поїзд.
Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися у зоні запеклих бойових дій.
Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де зараз їй надається допомога.
Це – жахливий удар по тим, хто щодня рятує громадянських українців та проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн. врятованих.
Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які чекали на порятунок на вокзалі м. Лиман.
Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де зараз їй надається допомога.
Це – жахливий удар по тим, хто щодня рятує громадянських українців та проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн. врятованих.
Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які чекали на порятунок на вокзалі м. Лиман.
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