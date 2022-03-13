Потяг для евакуації з Лимана був уражений уламками під час обстрілу - один провідник загинув

08:52 13 березня Київ, Україна

У ніч із 12 на 13 березня поблизу станції Брюсин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський поїзд.

Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися у зоні запеклих бойових дій.



Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де зараз їй надається допомога.



Це – жахливий удар по тим, хто щодня рятує громадянських українців та проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн. врятованих.



Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які чекали на порятунок на вокзалі м. Лиман.