Підпал автомобілів журналіста в Ужгороді: поліція перекваліфікувала справу

Правоохоронці перекваліфікували справу про підпал в Ужгороді двох автомобілів, що належать журналісту, засновнику та редактору місцевого інформагентства ЗІДО Павлу Білецькому.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Закарпатської області.
Справу перекваліфіковано за статтею 347-1 КК України – умисне знищення чи пошкодження майна журналіста, вчинене шляхом підпалу. Відповідно до санкції винним загрожує від 6 до 15 років ув'язнення.
Попередньо відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за частиною 2 статті 194 ККУ – умисне знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу.
Досудове розслідування у справі триває, правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для затримання зловмисників, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що інформацію про інцидент спочатку оприлюднив сам Білецький на своїй сторінці у Фейсбуці, виклавши відео пожежі. Згодом, інформацію підтвердила пресслужба Нацполіції.
Журналіст припустив, що це помста за його професійну діяльність.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Закарпатської області.
Справу перекваліфіковано за статтею 347-1 КК України – умисне знищення чи пошкодження майна журналіста, вчинене шляхом підпалу. Відповідно до санкції винним загрожує від 6 до 15 років ув'язнення.
Попередньо відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за частиною 2 статті 194 ККУ – умисне знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу.
Досудове розслідування у справі триває, правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для затримання зловмисників, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що інформацію про інцидент спочатку оприлюднив сам Білецький на своїй сторінці у Фейсбуці, виклавши відео пожежі. Згодом, інформацію підтвердила пресслужба Нацполіції.
Журналіст припустив, що це помста за його професійну діяльність.
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