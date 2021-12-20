Підпал автомобілів журналіста в Ужгороді: поліція перекваліфікувала справу

18:48 07 грудень Київ, Україна

Правоохоронці перекваліфікували справу про підпал в Ужгороді двох автомобілів, що належать журналісту, засновнику та редактору місцевого інформагентства ЗІДО Павлу Білецькому.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Закарпатської області.

Справу перекваліфіковано за статтею 347-1 КК України – умисне знищення чи пошкодження майна журналіста, вчинене шляхом підпалу. Відповідно до санкції винним загрожує від 6 до 15 років ув'язнення.

Попередньо відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за частиною 2 статті 194 ККУ – умисне знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Досудове розслідування у справі триває, правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для затримання зловмисників, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що інформацію про інцидент спочатку оприлюднив сам Білецький на своїй сторінці у Фейсбуці, виклавши відео пожежі. Згодом, інформацію підтвердила пресслужба Нацполіції.

Журналіст припустив, що це помста за його професійну діяльність.