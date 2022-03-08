Підпалив будинок і пошкодив машини: підозрюваного затримали

У Києві чоловік купив бензин на заправці, облив фасад будівлі і підпалив, після чого розбив скло в припаркованих неподалік автомобілях.
Про це повідомляють в пресслужбі поліції Києва.
Повідомляється, що в столичній поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив будівлю на вулиці Воздвиженській.
Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Подільського управління поліції Максим Супрун, на місці події після гасіння пожежі правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувалися зі свідками і очевидцями, а також переглянули відео з камер спостереження.
Також повідомляється, що 31-річний уродженець Донецької області затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
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