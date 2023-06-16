Підтоплення після обстрілу: пошкоджено греблю у Донецькій області

Внаслідок обстрілу, ймовірно, ракетами окупаційних військ росії ввечері 25 травня, гребля Карлівського водосховища на Донеччині отримала пошкодження.
Це спричинило підтоплення у селищі Галицинівка через зруйновану греблю, захоплену російськими окупантами.
У зв'язку з цим інцидентом, 26 осіб, включаючи 8 дітей, було евакуйовано.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, написав про це у Telegram.
Вночі, о 23:30, він заявив, що підтоплено шість житлових будинків, проте критичних пошкоджень інфраструктури не було зафіксовано.
Глава ОВА наголосив, що рятувальні та оперативні служби перебувають на місці події та повністю контролюють ситуацію.
Це спричинило підтоплення у селищі Галицинівка через зруйновану греблю, захоплену російськими окупантами.
У зв'язку з цим інцидентом, 26 осіб, включаючи 8 дітей, було евакуйовано.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, написав про це у Telegram.
Вночі, о 23:30, він заявив, що підтоплено шість житлових будинків, проте критичних пошкоджень інфраструктури не було зафіксовано.
Глава ОВА наголосив, що рятувальні та оперативні служби перебувають на місці події та повністю контролюють ситуацію.
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