Підтоплення після обстрілу: пошкоджено греблю у Донецькій області

08:02 26 травня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу, ймовірно, ракетами окупаційних військ росії ввечері 25 травня, гребля Карлівського водосховища на Донеччині отримала пошкодження.



Це спричинило підтоплення у селищі Галицинівка через зруйновану греблю, захоплену російськими окупантами.



У зв'язку з цим інцидентом, 26 осіб, включаючи 8 дітей, було евакуйовано.



Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, написав про це у Telegram.



Вночі, о 23:30, він заявив, що підтоплено шість житлових будинків, проте критичних пошкоджень інфраструктури не було зафіксовано.



Глава ОВА наголосив, що рятувальні та оперативні служби перебувають на місці події та повністю контролюють ситуацію.