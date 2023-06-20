Підтоплення на захопленій Херсонщині: мешканці залишилися без електро- та газопостачання

12:43 20 червня Київ, Україна

У Голопристанській громаді, розташованій на тимчасово окупованій території Херсонської області, населені пункти перебувають у критичному стані через повені.



Внаслідок цієї негоди, електро- та газопостачання у підтоплених районах повністю припинено, а мешканці змушені самостійно організовувати доставку води та продовольства.



За інформацією, отриманою від Голопристанської міської військової адміністрації, у підтоплених частинах населених пунктів громади електро- та газопостачання не відновлено. Крім того, багатоквартирні будинки міста залишаються без водопостачання та водовідведення. Мешканці цих районів змушені готувати їжу на вогнищах біля під'їздів.



Рівень води поступово знижується, але жителі поки що не мають доступу до своїх будинків, тому що низини у східній, центральній та прибережній частинах Голої Пристані залишаються затопленими. Рівень води у цих районах сягає висоти до 0,5 метра.



Села Кардашинка та Кохани, як і раніше, залишаються затопленими, і більшість домогосподарств у цих населених пунктах зазнали негативних наслідків повені. Там мешкає близько 50 осіб, включаючи дітей.



Постачання овочів, води та продуктів харчування місцеве населення забезпечує самостійно.



На вулицях та у дворах затоплених районів громади можна спостерігати трупи тварин та худоби.



Внаслідок стихії постраждали близько 17,6 тисячі приватних домогосподарств, 76 багатоквартирних будинків та 18 закладів культури та освіти в Голопристанській громаді.



Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, висловив побоювання щодо можливого спалаху епідемії на захопленій військовими російської федерації лівобережній частині області.