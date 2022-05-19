Підрив бронепоїзда у Мелітополі

15:06 19 травня Київ, Україна

Подробиці про підрив бронепоїзда окупантів у Мелітополі.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що все не зовсім так, як повідомили ЗМІ.

"Змушений вас трохи розчарувати. Рейки таки підірвали, але перед потягом. Жодний окупант за моєю інформацією не загинув і потяг не постраждав. Але це не перший випадок, коли наші партизани діють на окупованому півдні. І ведуть свою діяльність дуже вдало. Не про всі їхні успіхи можна зараз розповідати, - розповів Арестович.



При цьому він зазначив, що окупанти відбулися легким переляком, тому що рейки були заміновані неподалік залізничного вокзалу і підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.



В окупованому Мелітополі було виявлено два трупи. За даними ЗМІ, це можуть бути "високопоставлені" окупанти, а до їхньої смерті, мабуть, причетні місцеві "партизани".