Підрив бронепоїзда у Мелітополі

Подробиці про підрив бронепоїзда окупантів у Мелітополі.
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що все не зовсім так, як повідомили ЗМІ.
При цьому він зазначив, що окупанти відбулися легким переляком, тому що рейки були заміновані неподалік залізничного вокзалу і підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.
В окупованому Мелітополі було виявлено два трупи. За даними ЗМІ, це можуть бути "високопоставлені" окупанти, а до їхньої смерті, мабуть, причетні місцеві "партизани".
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