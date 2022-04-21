Підліток завдав 38 ножових поранень таксисту і вкрав його авто

20:15 24 листопада Київ, Україна

16-річний житель села Урзуф Донецької області скоїв жорстоке вбивство 53-річного водія таксі та заволодів його автомобілем.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч на 22 липня 2020 року юнак, перебуваючи в с. Урзуф Мангушського району, найняв для поїздки додому таксі, але, прибувши на місце призначення, відмовився платити за проїзд", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, на цьому ґрунті між ним і 53-річним водієм виникла сварка, в ході якої пасажир кілька разів ударив таксиста руками по голові та тулубу, від чого останній втратив свідомість, а потім відтягнув його до найближчої водойми. Коли потерпілий прийшов до тями, зловмисник завдав йому 38 ножових ударів в область тулуба і кинув помирати. Після цього неповнолітній заволодів транспортним засобом загиблого, який згодом продав.



Відзначається, що під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 16-річного жителя с. Ольгинка Волноваського району, який звинувачується в умисному вбивстві і незаконному заволодінні транспортним засобом. Йому інкримінують порушення пункту 4 частини 2 статті 115 ("Умисне вбивство") і частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України ("Незаконне заволодіння транспортним засобом").