Підлітки зі зброєю: перестрілка в Миколаєві. ВІДЕО

06:28 28 липня Київ, Україна

Словесна перепалка двох груп підлітків переросла в класичну бійку, але у одного з хлопців при собі виявився пістолет. Інцидент стався в місті Миколаїв, на перетині вулиць Спаської та Соборної.

Про це пише видання Новости N.



Про постріли в поліцію повідомив місцевий житель. Прибулі поліціянти побачили на місці близько десяти підлітків у віці від 14 до 16 років.



Медики, які також були викликані на місце інциденту, зафіксували у одного з учасників бійки незначні поранення.



Правоохоронці з'ясували, що словесний конфлікт між двома групами підлітків переріс в бійку. Один з її учасників почав стріляти.



Хто саме стріляв і з якої зброї, поліціянтам поки з'ясувати не вдалося.



"Судячи з поранення потерпілого, швидше за все, це був звичайний пневматичний пістолет", - припустили правоохоронці.



В цей час поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.