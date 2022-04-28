Підлітки підпалили друга заради "крутого" відео

29 листопада в міську лікарню Бердянська був доставлений 12-річний хлопець з опіками тіла різного ступеня, як з'ясувалося, пошкодження підліток отримав в результаті підпалу, яке скоїли його ж "друзі".
Підлітки пояснили, що "сподівалися тільки на вогонь, без опіків".
Співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю за вихованням дітей і передали інформацію про вказану подію до відділу служби у справах дітей Бердянської міської ради.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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