Підлітки підпалили друга заради "крутого" відео

13:29 30 листопада Київ, Україна

29 листопада в міську лікарню Бердянська був доставлений 12-річний хлопець з опіками тіла різного ступеня, як з'ясувалося, пошкодження підліток отримав в результаті підпалу, яке скоїли його ж "друзі".

"Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіки отримав в результаті підпалу, який скоїли його друзі. Працівники поліції з'ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити "круте" відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем проживання одного з них , коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом і підпалили. Весь процес знімали на телефон", - розповіли в поліції.

Підлітки пояснили, що "сподівалися тільки на вогонь, без опіків".

"Потім загасили товариша у ванній кімнаті, і злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. Зараз дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2 ступеня 30% тіла перебуває в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні", - додали в поліції.

Співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю за вихованням дітей і передали інформацію про вказану подію до відділу служби у справах дітей Бердянської міської ради.



За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.