Деталі ранкового обстрілу Одеси

10:57 21 березня Київ, Україна

Сьогодні, 21 березня, вранці окупаційні війська Чорноморського флоту Російської Федерації обстріляли Одесу.

Про це у Facebook повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



Братчук підтвердив факт обстрілу території Одеси російською корабельною артилерією.



Внаслідок обстрілу, зазначив спікер Оперативного штабу, постраждали кілька домоволодінь.



«Жертв, дякувати Богу, немає», – заспокоїв Сергій Братчук.



Одеське видання «Думська» з посиланням на очевидців написало, що в обстрілі брали участь два російські кораблі. Після удару у відповідь один з кораблів окупантів задимився, тому російські війська припинили обстріл і відійшли від берега.