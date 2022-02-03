Подробиці сьогоднішнього вибуху у житловому будинку у Кропивницькому. Фото

19:23 02 лютий Київ, Україна

У Кропивницькому у багатоквартирному будинку стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали сьогодні о 15.59. О 17:03 пожежу загасили.



Наразі відомо про одного загиблого. Рятувальники з-під завалів витягли тіло чоловіка, котрий був у квартирі.



Як пише місцеве видання «Гречка», вибух стався в будинку на вулиці Попова, 24. За словами керівника ЖЕО №4 Людмили Запорожець, поблизу під'їзду стояла машина газової служби та проводилися роботи.



Постраждали 20 квартир та понад 70 вікон вибито. Двоє дітей – дівчатка 8 та 13 років – та працівник газової служби потрапили до лікарень.



13-річну дівчинку відвезли до опікового відділення обласної лікарні. Восьмирічна дівчинка лікується у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні. За інформацією лікаря, вона має опіки 30 відсотків поверхні тіла.



Оцінює її стан як середнього ступеня важкості.



На місці пригоди працюють рятувальники, поліція. На місце події має приїхати міський голова Андрій Райкович. Біля будинку відбулася оперативна нарада з надзвичайної ситуації. За словами Сергія Якуніна, начальника відділу друку та інформації міськради, вирішуватимуть питання про відселення мешканців будинку. Наразі всіх, хто потребуватиме відселення, вже готові прийняти у готелі «Турист», їх поселять коштом міськради. Скільки таких, поки що не повідомляється.



За попередньою інформацією рятувальників, пожежа виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші. Вибухова хвиля пошкодила вікна у 74 квартирах, також пошкодження отримали квартири у п'яти сусідніх дев'ятиповерхівках, пошкоджено перегородку між двома квартирами.



Підрозділи ДСНС врятували вісьмох та евакуювали 27. Усі обставини події з'ясовують.