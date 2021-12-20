Подробиці самоспалення дівчата в Запоріжжі

Володимир Гуменюк, священик однієї з православних церков Запоріжжя, розповів журналістам, що дівчина, спав собі 4 серпня біля Римо-католицького храму, сповідувала філософію, пов'язану з вогнем, хоча раніше відвідувала недільну школу при православно церкви.

"Настя (загибла дівчина - ред.), Будучи дитиною, ходила в недільну школу при тоді ще Свято-Покровському храмі, що на Малому ринку - зараз це храм святих Петра і Февронії. Вона була адекватна, нормальна, весела", - розповів батько Володимир.

За його припущенням, дівчина відвідувала недільну школу просто тому, що цього хотіли її батьки. Батько Насті служив паламарем у храмі при п'ятій міській лікарні.

"Тиснути на дітей не потрібно ... У неї була своя філософія, пов'язана з вогнем. Філософія цей не православна, чи не католицька. Я читав її пости в соціальних мережах, було багато фотографій з вогнем, було багато протестів усередині. Цілком можу повірити в те, що вона вчинила самогубство ", - сказав священнослужитель.

Напередодні трагедії в соцмережах дівчина залишила пост, в якому скаржилася на життя, вважаючи себе недооціненою.

Раніше католицьке видання CREDO повідомило подробиці трагедії. Зазначалося, що сторож, який тієї ночі чергував при римо-католицькому храмі, біля якого жінка вчинила самоспалення, був свідком смерті. Побачивши вогонь, він вибіг за ворота, однак не встиг надати допомогу - полум'я було настільки сильне, що жінка моментально померла.

В РКЦ також підкреслили, що загибла була їх прихожанкою, а самоспалення сталося не на території храму, а біля нього.

Нагадаємо, рано вранці 4 серпня в Вознесенівський ОП Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що у дворі біля римо-католицького храму, який по вулиці Заводській, жінка облила себе горючою рідиною і підпалила.

Інцидент стався о 04:05 ранку.