Подробиці нічної атаки російських дронів

Вночі в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу через дронову атаку. Під час цієї атаки було знищено тридцять ворожих "Шахедів".
Як повідомили Сили оборони півдня, безпілотники "Shahed-131/136" були запущені з кримського мису Чауда та направлені переважно південними регіонами.
Також повідомляється, що сталося потрапляння в об'єкт інфраструктури на Вінниччині, спалахнула пожежа.
Зазначається, що інформації про постраждалих внаслідок атаки дронів не надходило.
Також у телеграм-каналі Краматорської міської ради повідомили, що вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську.
ЗМІ писали, що на території Вінницької області було чути звуки вибухів. Пізніше місцева влада повідомила, що на території регіону є "приліт" в інфраструктурний об'єкт.
Вранці Військово-морські сили ЗС України повідомили, що на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами було збито два дрони-камікадзе Shahed-136.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі