Подробиці нічної атаки російських дронів

Вночі в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу через дронову атаку. Під час цієї атаки було знищено тридцять ворожих "Шахедів".

Як повідомили Сили оборони півдня, безпілотники "Shahed-131/136" були запущені з кримського мису Чауда та направлені переважно південними регіонами.

"30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони: 20 – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сталося потрапляння в об'єкт інфраструктури на Вінниччині, спалахнула пожежа.

"Через потрапляння в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для захисту цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації.. Але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення немає", - зазначили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що інформації про постраждалих внаслідок атаки дронів не надходило.

Також у телеграм-каналі Краматорської міської ради повідомили, що вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську.

"Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. Одна людина поранена. Ліквідація наслідків обстрілу триває", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ писали, що на території Вінницької області було чути звуки вибухів. Пізніше місцева влада повідомила, що на території регіону є "приліт" в інфраструктурний об'єкт.

Вранці Військово-морські сили ЗС України повідомили, що на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами було збито два дрони-камікадзе Shahed-136.