Детальніше про нічний розстріл людей у ​​Чорногорії

09:28 13 серпня Київ, Україна

Жертвами 34-річного жителя Чорногорії, який відкрив стрілянину в районі Медовіна поблизу міста Цетине, стали дев'ять його родичів та двоє випадкових перехожих. Про це в ніч проти суботи, 13 серпня, повідомило Національне телебачення Чорногорії з посиланням на поліцію.

Зазначається, що стрілець - Вук Борилович - внаслідок конфлікту розстріляв родину, яка винаймала квартиру в його будинку, а потім перехожих.

"Він із мисливської рушниці позбавив життя двох дітей - 8 і 11 років, поранив їхню матір, яка померла в лікарні. Потім він вийшов на вулицю і стріляв з тієї ж рушниці по інших родичах та жителях селища, вбивши ще сімох людей та поранивши шістьох", - уточнили правоохоронці.

Як зазначено, дев'ять жертв загинули на місці, двоє померли у лікарні.

Зловмисника ліквідували. За даними ЗМІ, це зробив один із його сусідів.

У зв'язку з тим, що сталося, уряд Чорногорії оголосить триденну жалобу.

Нагадаємо, трагедія сталася напередодні увечері. При спробі затримати Бориловича було поранено одного поліціянта.