Детальніше про нічний розстріл людей у ​​Чорногорії

Жертвами 34-річного жителя Чорногорії, який відкрив стрілянину в районі Медовіна поблизу міста Цетине, стали дев'ять його родичів та двоє випадкових перехожих. Про це в ніч проти суботи, 13 серпня, повідомило Національне телебачення Чорногорії з посиланням на поліцію.
Зазначається, що стрілець - Вук Борилович - внаслідок конфлікту розстріляв родину, яка винаймала квартиру в його будинку, а потім перехожих.
Як зазначено, дев'ять жертв загинули на місці, двоє померли у лікарні.
Зловмисника ліквідували. За даними ЗМІ, це зробив один із його сусідів.
У зв'язку з тим, що сталося, уряд Чорногорії оголосить триденну жалобу.
Нагадаємо, трагедія сталася напередодні увечері. При спробі затримати Бориловича було поранено одного поліціянта.
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