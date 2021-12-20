Підполковник СБУ заарештований за вимагання

Суд заарештував підполковника СБУ , який вимагав $ 250 тисяч

Співробітник СБУ вимагав гроші у підприємця за нерозголошення деталей смерті нардепа.

Суд визначив підозрюваному альтернативну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9,7 млн гривень.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про обрання заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства у вівторок, 7 липня.

"Підозрюваний у вимаганні (ч.4 ст.189 КК України) підполковник СБУ узятий під варту в залі суду. Визначено альтернативна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9,7 млн гривень ", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня повідомлялося, що правоохоронці викрили учасників організованої групи під керівництвом підполковника СБУ на вимаганні $ 250 тисяч. Співробітник спецслужби і його спільники вимагали гроші у підприємця за нерозголошення деталей смерті народного депутата.