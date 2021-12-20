Підполковник СБУ заарештований за вимагання

Співробітник СБУ вимагав гроші у підприємця за нерозголошення деталей смерті нардепа.
Суд визначив підозрюваному альтернативну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9,7 млн гривень.
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про обрання заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства у вівторок, 7 липня.
Минулого тижня повідомлялося, що правоохоронці викрили учасників організованої групи під керівництвом підполковника СБУ на вимаганні $ 250 тисяч. Співробітник спецслужби і його спільники вимагали гроші у підприємця за нерозголошення деталей смерті народного депутата.
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