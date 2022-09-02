Підписники проросійських пабліків "помилково" зібрали гроші на дрон для ЗСУ

19:59 16 серпня Київ, Україна

Українські воїни зібрали кошти на покупку квадрокоптера Mavic DJI Mini у чатах прихильників війни, яку розв'язала росія.

Про це повідомляє Telegram Україна зараз із посиланням на бійців ЗСУ, які наразі ведуть бої з окупантами на Херсонському напрямку.



Прихильників нинішнього правлячого режиму росії закликали жертвувати гроші на бронежилети, медикаменти та "спеціальні засоби" для армії росії. Оскільки російські банки не обслуговують платежі на території України, то прикріплена до збору карта Тінькофф була неіснуючою, вона була потрібна тільки для демонстрації. Сам збір був лише на електронні гаманці.

Виявилося, що ті, що підтримують повномасштабне вторгнення росії в Україну, ще й скупердяї. Цієї суми ледве вистачило на покупку одного дрона.