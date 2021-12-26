Підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової звів рахунки з життям

16:23 23 квітень Київ, Україна

62-річний чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної Марії Борисової, повісився в камері СІЗО.

За інформацією ЗМІ, чоловік зробив мотузку для повішення з порваної постільної білизни.



Інформацію про його смерть підтвердили в Інформацію про його смерть підтвердили в Херсонському обласному управлінні Нацполіції.

"Підтверджуємо смерть цього підозрюваного. Він повісився в СІЗО. Повідомлення про це в поліцію надійшло сьогодні о 6:14", - заявила Тетяна Пшонь, представниця поліції Херсонської області.

Місцеве видання повідомляє, що підозрюваного у вбивстві Маші Борисової тримали в "боксі" нібито лише з одним сусідом по камері, оскільки боялися, що інші затримані можуть його вбити. Заарештований нібито дочекався, поки його сусід засне, після чого порвав простирадло, зробив з нього мотузку, прив'язав її до віконної решітки і повісився.



За інформацією ЗМІ, останнім часом в камері чоловік поводився спокійно, не порушував режиму і не відмовлявся від їжі.



Також повідомляється, що підозрюваний у вбивстві Марії Борисової нібито залишив передсмертну записку, яку забрала слідчо-оперативна група Нацпола.



Втім, в самій поліції інформацію про існування цієї записки не підтвердили і не спростували.



Нагадаємо, семирічну Марію Борисову, яка безвісти зникла у селі Щасливе Олешківського району Херсонської області, виявили мертвою 11 березня. Пізніше поліціянти назвали попередню причину смерті - механічна асфіксія, тобто удушення.



Коли співробітники поліції прийшли затримувати підозрюваного у вбивстві Маші Борисової, той намагався накласти на себе руки. У нього були порізані вени. Пізніше він зізнався у вбивстві дівчинки, а поліція встановила, що у затриманого раніше було 4 судимості.