Підозрюваний у розкраданні коштів Південноукраїнської АЕС сам здався НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали осіб, підозрюваних у заволодінні коштами Південноукраїнської АЕС, людина переховувалася від слідства з 2018 року, але зрештою сама прийшла до НАБУ.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Злочинна схема передбачала участь у процедурі державних закупівель за завищеними у 18 - 34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.
Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 із них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно 5 осіб до суду направлено обвинувальні акти з угодами про визнання винності.
Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 із них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно 5 осіб до суду направлено обвинувальні акти з угодами про визнання винності.
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