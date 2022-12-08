Підозрюваний у розкраданні коштів Південноукраїнської АЕС сам здався НАБУ

15:31 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро затримали осіб, підозрюваних у заволодінні коштами Південноукраїнської АЕС, людина переховувалася від слідства з 2018 року, але зрештою сама прийшла до НАБУ Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, зазначена особа разом з іншими учасниками схеми причетна до заволодіння грошима Південноукраїнської АЕС у загальному розмірі 27,9 млн грн", - зазначає відомство.

Злочинна схема передбачала участь у процедурі державних закупівель за завищеними у 18 - 34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.



Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 із них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно 5 осіб до суду направлено обвинувальні акти з угодами про визнання винності.