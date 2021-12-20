Підозрюваний у справі про пожежу в древньому соборі Франції затриманий

У гучній справі про пожежу в одному з найбільших соборів Франції з'явився підозрюваний. За повідомленням місцевого телеканалу BFMTV, 19 липня поліція затримала чоловіка, поставивши йому провину за пожежу, що стався в соборі Святих Петра і Павла в Нанті.

За даними телеканалу, затриманий 39-річний мігрант, який був волонтером в церкві. Він повинен був закрити двері собору в день пожежі. Прокурор, який займається цією справою, заявив телеканалу, що на даному етапі розслідування затриманому нічого пред'явити.

Напередодні в соборі Святих Петра і Павла в Нанті сталася пожежа. Сильно постраждав фасад будівлі. Собор святого Петра і Павла в Нанті - кафедральний собор Нантський єпархії. Це найбільша готична церква історичної Бретані і одна з найбільших у Франції. Вона всього на шість метрів нижче собору паризької Богоматері, а по висоті нефа під склепіннями перевершує його. Він був закладений в 1434 році і будувався 457 років - до 1891 року.

Раніше в Парижі відновили реставрацію Нотр-Дама. Будівельники через карантин припиняли відновлювальні роботи в згорілому соборі, але зараз повернулися на майданчик.