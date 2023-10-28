Підозрюваний, який убив 18 людей у ​​містечку штату Мен, знайдено мертвим

10:43 28 жовтня Київ, Україна

Майже три доби знадобилося поліції штату Мен для пошуків убивці. І ось Роберт Кард, який влаштував стрілянину з автоматичної гвинтівки на вулиці в американському місті Льюїстоні (штат Мен), знайдено мертвим. Про це повідомила губернатор штату Мен Джанет Міллс, пише Associated Press.

За її словами, поліція штату виявила тіло Карда у сусідньому населеному пункті Лісабона увечері 27 жовтня.. Чоловіка знайшли поблизу центру переробки відходів, з якого його нещодавно звільнили. Кард помер від вогнепального поранення в голову, яке він, мабуть, завдав собі сам.

Наголошується, що 40-річний чоловік був резервістом армії США. Він пройшов обстеження психічного здоров'я в середині липня після того, як почав поводитися хаотично під час навчання.

Нагадаємо, 25 жовтня в американському місті Льюїстон чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої щонайменше 18 людей загинули і 13 отримали поранення. Його пошуки тривали три доби. Кард є головним підозрюваним у цьому злочині.