Підозрюваний у справі Шеремета залишиться під вартою

13:23 13 липень Київ, Україна

іевскій апеляційний суд сьогодні залишив в силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження терміну утримання під вартою фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко до 23 липня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Леонід Маслов.

"Андрія Антоненко залишили під вартою. В 10.41, коли засідання ще не розпочалося, надійшло клопотання про продовження його ув'язнення ", - написав захисник.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву машини, що належала співзасновник видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня 2019 року голова МВС Арсен Аваков повідомив на брифінгу про затримання підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. Пізніше в той же день Нацполіція назвала імена ймовірних причетних: це військова медсестра Яна Дугаров (суд відправив її під домашній арешт, а 25 травня 2020 року відпустив під заставу), Антоненко (арештований) і дитячий хірург Юлія Кузьменко (поміщена під варту).

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, Останнього називали організатором злочинної групи. Дугаров займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті транспортування змовників.

21 травня стало відомо, що текст підозри змінили. У новій редакції йдеться, що Кузьменко тільки заклала вибухівку разом з Антоненко, але не приводила її в дію.

22 травня поліція повідомила захист підозрюваних про закінчення досудового розслідування.